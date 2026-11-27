প্রথমা বিজয় বইমেলা ২০২৬: বই, পাঠক ও বিজয়ের উৎসব
মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সামনে রেখে শুরু হলো প্রথমা প্রকাশনের ‘বিজয়ের বইমেলা ২০২৬’। শুক্রবার ছুটির দিনের বিকেলে বাংলা একাডেমি চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লেখক, প্রকাশক ও অতিথিরা বক্তব্য দেন। পরিবেশন করা হয় দেশাত্মবোধক গান। মেলায় প্রথমা প্রকাশনসহ দেশের বিভিন্ন প্রকাশনীর বইয়ের পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে বিদেশি বই ও সাময়িকী। প্রথমা প্রকাশনের বইয়ে ২৫ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এইচএসবিসি ব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই বইমেলা চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
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