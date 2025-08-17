বাংলাদেশ

লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে অভিযান

যৌথ বাহিনীর পৃথক অভিযানে গতকাল শনিবার সিলেট সদর উপজেলার ধোপাগুল এলাকা থেকে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার ঘনফুট ও মহালদিক এলাকা থেকে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর থেকে লুট করা এসব পাথর ক্রাশার মেশিনের সামনে স্তূপাকারে রাখা ছিল। এর বাইরেও বিভিন্ন রাস্তা ও বাড়ির পাশে মাটি ও বালু দিয়ে এসব পাথর ঢেকে রাখা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ ত্রিপল দিয়েও পাথর ঢেকে রেখেছিলেন। লুটের পাথর উদ্ধারে চালানো অভিযান নিয়ে এই ছবির গল্প—

আনিস মাহমুদ
সিলেট
ধোপাগুল এলাকায় পাথর ভাঙার কলের সামনে রাখা পাথরের স্তূপ।
ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর থেকে লুট করে আনা পাথরের স্তূপ।
ঝোপঝাড়ের মাঝখানে রাখা হয়েছে লুট করে আনা পাথর।
যৌথ বাহিনীর অভিযানে উদ্ধার করা পাথর ট্রাকে তোলা হচ্ছে।
পাথর উদ্ধার অভিযানে সেনাবাহিনীর দুই সদস্য।
স্তূপ করে রাখা পাথর তোলা হচ্ছে ট্রাকে।
উদ্ধার করা পাথর ট্রাকে করে ফিরিয়ে নেওয়া হবে ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর এলাকায়।
