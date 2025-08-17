লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে অভিযান

লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে অভিযান
যৌথ বাহিনীর পৃথক অভিযানে গতকাল শনিবার সিলেট সদর উপজেলার ধোপাগুল এলাকা থেকে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার ঘনফুট ও মহালদিক এলাকা থেকে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর থেকে লুট করা এসব পাথর ক্রাশার মেশিনের সামনে স্তূপাকারে রাখা ছিল। এর বাইরেও বিভিন্ন রাস্তা ও বাড়ির পাশে মাটি ও বালু দিয়ে এসব পাথর ঢেকে রাখা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ ত্রিপল দিয়েও পাথর ঢেকে রেখেছিলেন। লুটের পাথর উদ্ধারে চালানো অভিযান নিয়ে এই ছবির গল্প—
