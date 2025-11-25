বাংলাদেশ

অপরিকল্পিত স্থাপনায় বিবর্ণ কাপ্তাই হ্রদ

কাপ্তাই হ্রদের তীর ঘেঁষে চলছে অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ। ঘরবাড়ি তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এটি যেকোনো সময় বড় বিপদের কারণ হতে পারে। পানির স্রোত বাড়লে কোথাও কোথাও এই অস্থায়ী ও দুর্বল কাঠামোর ঘরবাড়ি ভেঙে পানিতে তলিয়ে যেতে দেখা যায়। মাঝারি থেকে বড় মাত্রার ভূমিকম্পে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়। এ ছাড়া অপরিকল্পতি ঘরবাড়ি ও স্থাপনার কারণে নষ্ট হচ্ছে কাপ্তাই হ্রদের সৌন্দর্যও।

সৌরভ দাশ
রাঙামাটি
১ / ১০
হ্রদের তীর ঘেঁষে খুঁটির ওপর তৈরি করা হয়েছে ঘর
২ / ১০
ভেঙে হ্রদের পানিতে পড়ে গেছে একটি ঘর
৩ / ১০
হ্রদের তীরে নির্মিত হচ্ছে পাকা স্থাপনাও
৪ / ১০
তীর ঘেঁষে পাশাপাশি পাকা ও টিনের ঘর
৫ / ১০
হেলে পড়েছে ঘরটি, ভেঙে পড়তে পারে যেকোনো সময়
৬ / ১০
হ্রদের পানিতে পড়ে গেছে একটি বসতঘর
৭ / ১০
হ্রদের তীরজুড়ে উঠছে একের পর এক স্থাপনা
৮ / ১০
হ্রদের তীরজুড়ে ধাপে ধাপে টিনের ঘর
৯ / ১০
এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ঘরে বসবাস করছে লোকজন
১০ / ১০
অপরিকল্পিত স্থাপনায় বিবর্ণ কাপ্তাই হ্রদের সৌন্দর্য
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন