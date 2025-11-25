অপরিকল্পিত স্থাপনায় বিবর্ণ কাপ্তাই হ্রদ

অপরিকল্পিত স্থাপনায় বিবর্ণ কাপ্তাই হ্রদ
কাপ্তাই হ্রদের তীর ঘেঁষে চলছে অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ। ঘরবাড়ি তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এটি যেকোনো সময় বড় বিপদের কারণ হতে পারে। পানির স্রোত বাড়লে কোথাও কোথাও এই অস্থায়ী ও দুর্বল কাঠামোর ঘরবাড়ি ভেঙে পানিতে তলিয়ে যেতে দেখা যায়। মাঝারি থেকে বড় মাত্রার ভূমিকম্পে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়। এ ছাড়া অপরিকল্পতি ঘরবাড়ি ও স্থাপনার কারণে নষ্ট হচ্ছে কাপ্তাই হ্রদের সৌন্দর্যও।
