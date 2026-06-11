বাংলাদেশ

লিচুর রঙে রঙিন হাট

গুণগত মান ও স্বাদের কারণে সারা দেশেই সমাদৃত পাবনার ঈশ্বরদীর লিচু। চলতি বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় রেকর্ড পরিমাণ ফলন হয়েছে। দেশি, বোম্বাই, বেদানা, চায়না জাতের লিচুতে এখন সরগরম হাট। উপজেলার জয়নগর ও আওতাপাড়া হাটে প্রতিদিন ভোর চারটা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত লিচু বিক্রি হয়। প্রতিদিন গড়ে কোটি টাকার লিচু বিক্রি হয় বলে জানান চাষি-ব্যাপারীরা। বিক্রির পর এসব লিচু দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। সম্প্রতি আওতাপাড়া হাটে লিচুর বিকিকিনি নিয়ে ছবির গল্প।

হাসান মাহমুদ
পাবনা
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ভোরে শুরু হয় বিক্রি। চলে সকাল ৯টা পর্যন্ত।
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ডালিতে রাখা হয়েছে টসটসে লাল লিচু।
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ডালিতে করে লিচু নিয়ে বিক্রির জন্য আসছেন বিক্রেতারা।
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ক্রেতার অপেক্ষায় বিক্রেতারা।
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চায়না-৩ জাতের লিচু। এক হাজার লিচুর দাম ৭ হাজার টাকা।
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যশোর থেকে আসা ব্যাপারীরা লিচু কিনে এক জায়গায় রেখে দিয়েছেন।
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লিচু কিনে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যাপারী।
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হাটে লিচুর পাতাও বিক্রি হয়।
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অন্য জেলায় পাঠানোর জন্য লিচু তোলা হচ্ছে ট্রাকে।
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