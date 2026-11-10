বাংলাদেশ

ইটপাথরের নগরে বানরদের জীবন

পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া, শাঁখারীবাজার, লক্ষ্মীবাজার, বংশাল, নারিন্দা ও ওয়ারী এলাকায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের পাশাপাশি বসবাস করছে বানরের দল। নগরায়ণের কারণে প্রাকৃতিক আবাসস্থল কমে যাওয়ায় খাবার ও আশ্রয়ের জন্য ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে মানুষের ওপর। গেন্ডারিয়ার দীন নাথ সেন রোডের একটি কবরস্থানের গাছপালা ও পুরোনো ভবন এখনো তাদের নিরাপদ আশ্রয়। একসময় সিটি করপোরেশন খাবার দিলেও এখন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের দেওয়া খাবারেই টিকে আছে বানরগুলো।

দীপু মালাকার
ঢাকা
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পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ার দীন নাথ সেন রোডের কবরস্থানে গাছের ডালে বসে আছে একটি বানর। পাশেই পথের কুকুরের সঙ্গে তার খুনসুটি
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মানুষের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে কবরস্থানের এই জায়গাতেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে বানরের দল
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গাছের ডালে বসে শসা খেতে ব্যস্ত একটি বানর
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কবরস্থানের ভেতরে খাবারের অপেক্ষায় কয়েকটি বানর। স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের দেওয়া খাবারেই এখন তাদের ভরসা
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জরাজীর্ণ পুরোনো ভবনটির বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় বানরের দল
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কবরস্থানের দেয়ালঘেঁষা পুরোনো ভবনে নিজেদের মতো করে বেঁচে আছে বানরগুলো
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বাতির খুঁটির ওপর বসে আছে মা বানর ও তার শাবক
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খাবারের সন্ধানে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় বানরের দল
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পুরোনো ভবনের ছাদের কার্নিশে বসে আছে কয়েকটি বানর। কবরস্থানের গাছপালা ও পুরোনো ভবনই তাদের নিরাপদ আশ্রয়
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পুরান ঢাকার দীন নাথ সেন রোডে বানরদের জন্য শসা কিনে দিচ্ছেন এক ব্যক্তি
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