ইটপাথরের নগরে বানরদের জীবন
পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া, শাঁখারীবাজার, লক্ষ্মীবাজার, বংশাল, নারিন্দা ও ওয়ারী এলাকায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের পাশাপাশি বসবাস করছে বানরের দল। নগরায়ণের কারণে প্রাকৃতিক আবাসস্থল কমে যাওয়ায় খাবার ও আশ্রয়ের জন্য ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে মানুষের ওপর। গেন্ডারিয়ার দীন নাথ সেন রোডের একটি কবরস্থানের গাছপালা ও পুরোনো ভবন এখনো তাদের নিরাপদ আশ্রয়। একসময় সিটি করপোরেশন খাবার দিলেও এখন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীদের দেওয়া খাবারেই টিকে আছে বানরগুলো।
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