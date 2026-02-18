রমজান ঘিরে জমজমাট নিত্যপণ্যের বাজার
সিলেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার কালীঘাট বাজার। সুরমা নদী লাগোয়া এই বাজার পবিত্র রমজান মাস এলেই আরও জমজমাট হয়ে ওঠে। ভোরের আলো ফুটতেই শুরু হয় পাইকারি ও খুচরা বেচাকেনা, চলে গভীর রাত পর্যন্ত। সিলেটের বিভিন্ন উপজেলা ও আশপাশের এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন এখানে ভিড় জমান। বিক্রেতাদের হাঁকডাক, দরদাম আর ক্রেতাদের ব্যস্ত পদচারণে জমে ওঠে বাজারের প্রতিটি অলিগলি। কালীঘাট বাজারের কিছু চিত্র:
