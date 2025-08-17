কক্সবাজারে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব
ভোরে বৃষ্টি হলেও বেলা বাড়তেই কক্সবাজার শহরের বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমি প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের কোলাহলে। জেলায় ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিতে আজ রোববার সকাল ১০টায় আয়োজন করা হয় কৃতী সংবর্ধনার। প্রথম আলোর উদ্যোগে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এ উৎসবের স্লোগান ছিল ‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এ আয়োজনে কয়েক শ শিক্ষার্থী অংশ নেন। ছবিতে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসবের কিছু মুহূর্ত:
