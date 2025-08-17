বাংলাদেশ

কক্সবাজারে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব

ভোরে বৃষ্টি হলেও বেলা বাড়তেই কক্সবাজার শহরের বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমি প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের কোলাহলে। জেলায় ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিতে আজ রোববার সকাল ১০টায় আয়োজন করা হয় কৃতী সংবর্ধনার। প্রথম আলোর উদ্যোগে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এ উৎসবের স্লোগান ছিল ‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এ আয়োজনে কয়েক শ শিক্ষার্থী অংশ নেন। ছবিতে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসবের কিছু মুহূর্ত:

জুয়েল শীল
কক্সবাজার
শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ফরম দেখছেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
বুথের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীরা।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময় অতিথি ও শিক্ষার্থীরা।
নৃত্য পরিবেশন করছেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
মুঠোফোনে ছবি ও ভিডিও ধারণ করছে শিক্ষার্থীরা।
ক্রেস্ট হাতে জিপিএ–৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা।
গান গাইছেন নুসরাত জাহান।
সংবর্ধনায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস।
কমরউদ্দীন আরমানের কৌতুক পরিবেশনা।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্ট বিভাগের প্রধান সমন্বয়কারী মুনির হাসান।
অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কার হাতে শিক্ষার্থীরা।
৩৬০ ডিগ্রিতে ভিডিও করছে দুই শিক্ষার্থী।
ছবির ফ্রেমে ছবি তুলছে শিক্ষার্থীরা।
