বাংলাদেশ

পাখির চোখে কাপ্তাই লেকে জেগে ওঠা চর ও রিসোর্ট

কাপ্তাই লেকের বিভিন্ন অংশে পানি কমে জেগে উঠছে চর। সেখানে এখন বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠছে রিসোর্ট। পানির খুব কাছে আবার কোথাও স্বচ্ছ পানির ওপরে থাকা এই সব রিসোর্টে থাকতে খুব পছন্দ করেন পর্যটকেরা। সেসব রিসোর্ট থেকে নৌকায় করে লেকের বিভিন্ন অংশ ঘোরা যায় বলে দিন দিন এখানে ভ্রমণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। লেকে জেগে ওঠা চর এবং সেখানে গড়ে ওঠা রিসোর্টের ছবিগুলো রাঙামাটির লংগদুর শীলকাটা এলাকার

সৌরভ দাশ
রাঙামাটি
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পাহাড়ের পাদদেশে লেকে জেগে ওঠা সবুজ চর
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এমন ছোট ছোট বিভিন্ন রকমের চর জেগে উঠছে এখানে
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জেগে ওঠা চরে ছোট ছোট ঘর
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প্রায় সব চরে এভাবে গড়ে উঠেছে রিসোর্ট
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নৌকায় করে যাওয়া–আসা করতে হয় এখানে
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চর ও পানিতে তৈরি করা একটি রিসোর্ট
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বিশাল এলাকাজুড়ে এভাবে জেগে উঠেছে চর
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চরে তৈরি করা একটি রিসোর্টের চিত্র
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রিসোর্টে অবস্থান করা কয়েকজন পর্যটক
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লেকের পানিতে নেমেছেন কয়েকজন
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লেকের পানিতে চলছে মাছ ধরা
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