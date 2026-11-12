পাখির চোখে কাপ্তাই লেকে জেগে ওঠা চর ও রিসোর্ট
কাপ্তাই লেকের বিভিন্ন অংশে পানি কমে জেগে উঠছে চর। সেখানে এখন বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠছে রিসোর্ট। পানির খুব কাছে আবার কোথাও স্বচ্ছ পানির ওপরে থাকা এই সব রিসোর্টে থাকতে খুব পছন্দ করেন পর্যটকেরা। সেসব রিসোর্ট থেকে নৌকায় করে লেকের বিভিন্ন অংশ ঘোরা যায় বলে দিন দিন এখানে ভ্রমণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। লেকে জেগে ওঠা চর এবং সেখানে গড়ে ওঠা রিসোর্টের ছবিগুলো রাঙামাটির লংগদুর শীলকাটা এলাকার
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