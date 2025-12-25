তারেক রহমানের আগমনে মানুষের ঢল
দীর্ঘ ১৭ বছর পর লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছে দলটি। রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় এ গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বিমানবন্দর সড়ক থেকে পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকা—সবখানেই মানুষের ঢল, খণ্ড খণ্ড মিছিল আর স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে। তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনের দিনে রাজধানীর সেই ব্যস্ত, আবেগপ্রবণ ও বহুমাত্রিক দৃশ্য উঠে এসেছে এই ছবির গল্পে।
১ / ৬
২ / ৬
৩ / ৬
৪ / ৬
৫ / ৬
৬ / ৬