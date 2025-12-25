বাংলাদেশ

তারেক রহমানের আগমনে মানুষের ঢল

দীর্ঘ ১৭ বছর পর লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছে দলটি। রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় এ গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বিমানবন্দর সড়ক থেকে পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকা—সবখানেই মানুষের ঢল, খণ্ড খণ্ড মিছিল আর স্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে। তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনের দিনে রাজধানীর সেই ব্যস্ত, আবেগপ্রবণ ও বহুমাত্রিক দৃশ্য উঠে এসেছে এই ছবির গল্পে।

১ / ৬
তারেক রহমানের অপেক্ষায় বিমানবন্দর সড়কে বিএনপির কর্মী–সমর্থকেরা
ছবি: দীপু মালাকার
২ / ৬
তারেক রহমানকে একনজর দেখতে সড়কে নেতা–কর্মীদের ভিড়। খিলক্ষেত এলাকা
ছবি: সাজিদ হোসেন
৩ / ৬
গণসংবর্ধনাস্থলে দলীয় পতাকা হাতে সমর্থকেরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
৪ / ৬
বিমানবন্দর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অবস্থান
ছবি: দীপু মালাকার
৫ / ৬
জাতীয় পতাকা ও তারেক রহমানের ছবি নিয়ে দলীয় সমর্থকেরা
ছবি: দীপু মালাকার
৬ / ৬
বিমানবন্দরে আগত এক যাত্রী হেঁটে গন্তব্যে চলছেন
ছবি: দীপু মালাকার
