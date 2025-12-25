বাংলাদেশ

দেশে ফিরলেন তারেক রহমান, দেখুন ছবিতে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে পৌঁছেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে তারেক রহমানকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তারেক রহমানের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান। এরপর তারেক রহমান ও তাঁর পরিবারকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান বিএনপির নেতা–কর্মীরা।

দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে ভিআইপি গেট দিয়ে বের হন তারেক রহমান। বাসের সামনে থেকে তিনি নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়েন। তাঁদের সালাম দেন। লাল–সবুজ রঙের একটি বাসে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচলে ৩০০ ফুটে গণসংবর্ধনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

১ / ১২
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পূর্বাচলে ৩০০ ফিটে গণসংবর্ধনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান
ছবি: দীপু মালাকার
২ / ১২
বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে তারেক রহমানকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এরপর তিনি লাউঞ্জে ঢুকছেন
ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে
৩ / ১২
তারেক রহমান ও তাঁর পরিবারকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা
ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে
৪ / ১২
বিমানবন্দরের লাউঞ্জে পরিবারের সদ্যদের সঙ্গে তারেক রহমান
ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে
৫ / ১২
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে কথা বলছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান
ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেলের ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট
৬ / ১২
বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে খালি পায়ে ঘাসের ওপর কিছুক্ষণ দাঁড়ান তারেক রহমান। পরে তিনি একমুঠো মাটি তুলে নেন
ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে
৭ / ১২
দেশে ফিরেছে তারেক রহমানের পোষা বিড়াল জেবু
ছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে
৮ / ১২
সংবর্ধনাস্থলে যেতে তারেক রহমানের জন্য সাজিয়ে রাখা লাল-সবুজ রঙের বাস
ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে
৯ / ১২
লাল-সবুজ রঙের বাসে গণসংবর্ধনাস্থলে যাওয়ার পথে জনগণের উদ্দেশে হাত নাড়েন তারেক রহমান
ছবি: দীপু মালাকার
১০ / ১২
তারেক রহমানকে গণসংবর্ধনাস্থলে নেওয়ার পথে কড়া নিরাপত্তা
ছবি: দীপু মালাকার
১১ / ১২
লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই ছবি দিয়ে তারেক রহমান লিখেছেন, ‘দীর্ঘ ৬ হাজার ৩১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে!’
ছবি: তারেক রহমানের ফেসবুক
১২ / ১২
উড়োজাহাজে অবস্থানকালে তারেক রহমান, তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান
ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল
