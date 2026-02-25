রমজানে চড়া ফলের বাজার

রমজানে চড়া ফলের বাজার
বাজারে সারা বছরই দেশি-বিদেশি নানা ধরনের ফল থাকে। তবে পবিত্র রমজান মাস এলেই ফলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। ইফতারিতে খেজুর, কলা, আপেল, কমলা, আঙুরসহ বিভিন্ন ধরনের ফল থাকে। এ সময় চাহিদা বেশি থাকায় প্রায় সব ধরনের ফলই তুলনামূলক বেশি দামে বিক্রি হয়। ব্যবসায়ীরা বলছেন, সরবরাহ ও আমদানির খরচের পাশাপাশি মৌসুমি চাহিদার কারণেই দামে এই ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। সিলেট নগরের শাহজালাল উপশহর, ভার্থখলা ও বন্দরবাজার থেকে তোলা ছবি:
১ / ১১
২ / ১১
৩ / ১১
৪ / ১১
৫ / ১১
৬ / ১১
৭ / ১১
৮ / ১১
৯ / ১১
১০ / ১১
১১ / ১১