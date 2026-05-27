আদ্–দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতকের মৃত্যু: শোক, উৎকণ্ঠা

আদ্–দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতকের মৃত্যু: শোক, উৎকণ্ঠা
রাজধানীর মগবাজারে আদ্–দ্বীন হাসপাতালে ছয় নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার ভোরে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় পোস্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। এসির গ্যাসলাইনে লিকেজ বা অন্য কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। রমনা থানার পুলিশ বলছে, তারা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে। অল্প সময়ের মধ্যে ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় নেমে আসে শোকের ছায়া। পোস্ট–ডেলিভারি ওয়ার্ডে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় স্বজনদের আহাজারি, চিকিৎসকদের দৌড়ঝাঁপ ও উৎকণ্ঠায় ভরা হাসপাতালজুড়ে তৈরি হয় শোকাবহ পরিবেশ।
