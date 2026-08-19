বিশ্ব আলোকচিত্র দিবসে ছবিতে ফিরে দেখা এক বছর
১৯ আগস্ট বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস। দিবসটি উপলক্ষে প্রথম আলোর আলোকচিত্রীদের ক্যামেরায় ধারণ করা গত এক বছরের ঘটনাবহুল দিনের কিছু ছবি নিয়ে এই ছবির গল্প। প্রতিদিনের ব্যস্ততার মধ্যে ঘটে যাওয়া এসব মুহূর্ত আলোকচিত্রীদের ক্যামেরায় উঠে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন গল্প হয়ে। বিশ্ব আলোকচিত্র দিবসে সেই ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে ফিরে দেখা যাক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।
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