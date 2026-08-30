নীরব পাঠের আসর
মুঠোফোনগুলো এক পাশে রেখে বিকেলের নরম আলোয় বইয়ের পাতায় চোখ রাখেন তরুণেরা। চারপাশে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, মাঝেমধ্যে শুধু পাতার শব্দ। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সপ্তাহের ছুটির দিনে এমনই এক ঘণ্টার ‘নীরব পাঠের আসর’ বসায় শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘পঠিত’। মুঠোফোনের পর্দা থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে তরুণদের বইয়ের কাছে ফেরানোর ছোট্ট এই আয়োজন যেন ধীরে ধীরে তৈরি করছে অন্য রকম এক পাঠের অভ্যাস। নীরব পাঠের আসর নিয়েই এবারের ছবির গল্প।
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