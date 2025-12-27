ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা

ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা
আমন ধান কাটার পর পড়ে থাকে ফাঁকা মাঠ। যশোরের ওসমানপুর পশ্চিম পাড়ার এমনই এক মাঠে শুক্রবার অন্য রকম প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। স্থানীয়দের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব উপভোগ করতে ভিড় জমান শত শত দর্শক। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুধু আশপাশের এলাকা নয়, দূরদূরান্ত থেকেও প্রতিযোগীরা তাঁদের গরু ও গাড়ি নিয়ে হাজির হন। ঐতিহ্যবাহী এ দৌড় প্রতিযোগিতা নিয়ে আজকের ছবির গল্প।
