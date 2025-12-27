বাংলাদেশ

ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা

আমন ধান কাটার পর পড়ে থাকে ফাঁকা মাঠ। যশোরের ওসমানপুর পশ্চিম পাড়ার এমনই এক মাঠে শুক্রবার অন্য রকম প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। স্থানীয়দের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব উপভোগ করতে ভিড় জমান শত শত দর্শক। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুধু আশপাশের এলাকা নয়, দূরদূরান্ত থেকেও প্রতিযোগীরা তাঁদের গরু ও গাড়ি নিয়ে হাজির হন। ঐতিহ্যবাহী এ দৌড় প্রতিযোগিতা নিয়ে আজকের ছবির গল্প।

দূরদূরান্ত থেকে পিকআপে করে প্রতিযোগিতার জন্য আনা হয়েছে গরু ও গাড়ি।
দৌড়ের আগে গরুকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন গাড়োয়ান।
ঐতিহ্যবাহী এই দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে মাঠে দর্শকের ভিড়।
প্রতিযোগিতার জন্য গরু ও গাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে।
উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে শুরু হলো প্রথম ল্যাপের দৌড়।
গরুর গাড়ি নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটছেন প্রতিযোগীরা।
জয়ের লক্ষ্যে নিজের গরুকে প্রতিনিয়ত তাড়া দিয়ে চলেছেন গাড়োয়ান।
দর্শকঘেরা মাঠের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি।
শুধু গতি নয়, এ প্রতিযোগিতায় গরুর সঙ্গে গাড়োয়ানের বোঝাপড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১০
দিনব্যাপী আয়োজিত গরুর গাড়ির এই দৌড় প্রতিযোগিতা চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত।
