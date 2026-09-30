বন্ধুদের সঙ্গে, সংবর্ধনা নিতে
সাভারের আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে বসেছে কৃতী শিক্ষার্থীদের মেলা। আজ বুধবার সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা’ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের আয়োজন। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে প্রথম আলোর উদ্যোগে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় এ অনুষ্ঠান সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এতে ঢাকা, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলার কৃতী শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে। অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্তের ছবি নিয়ে এ আয়োজন—
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