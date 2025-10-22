ফ্যাশন শোতে উঠে এল পরিবেশদূষণ নিয়ে সচেতনতা

ফ্যাশন শোতে উঠে এল পরিবেশদূষণ নিয়ে সচেতনতা
রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো ‘হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল ২০২৫’। বিউটি সার্ভিস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিএসওএবি) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আয়োজনের শেষ অংশে বিশেষ দুটি ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়। একটি শোয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রূপবিশেষজ্ঞরা মডেলদের সাজিয়েছিলেন বর–কনের সাজে। আরেকটি ফ্যাশন কিউয়ের উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি। নিচে ফ্যাশন কিউ দুটি দিয়ে সাজানো হয় এবারের ছবির গল্প।
