বাংলাদেশ

ফ্যাশন শোতে উঠে এল পরিবেশদূষণ নিয়ে সচেতনতা

রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো ‘হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল ২০২৫’। বিউটি সার্ভিস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিএসওএবি) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আয়োজনের শেষ অংশে বিশেষ দুটি ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়। একটি শোয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রূপবিশেষজ্ঞরা মডেলদের সাজিয়েছিলেন বর–কনের সাজে। আরেকটি ফ্যাশন কিউয়ের উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি। নিচে ফ্যাশন কিউ দুটি দিয়ে সাজানো হয় এবারের ছবির গল্প।

ছবি:
সুমন ইউসুফ, ঢাকা
১ / ১২
বিয়ের থিমে ফ্যাশন শোতে মডেলরা অংশ নেন যুগল হিসেবে।
২ / ১২
সারা দেশ থেকে আসা রূপবিশেষজ্ঞরা অংশ নেন কার্নিভ্যালে। একেকজন মডেলের সাজের দায়িত্বেও ছিলেন একেকজন রূপবিশেষজ্ঞ।
৩ / ১২
একালের বর–কনের সাজে রানওয়েতে মডেল। স্মোকি আই আর খোঁপা করা চুলে বরের পাশে দাঁড়িয়েছেন কনে। ট্রিম করা দাড়িতে বরের ত্বকেও ব্যবহার করা হয়েছে বেজ মেকআপ।
৪ / ১২
কনের চাপা সাদা লেহেঙ্গার সঙ্গে মেকআপ করা হয়েছে সোনালি টোনে। বরের লুকে চুলটাকে পরিপাটিভাবে সেট করে রাখা।
৫ / ১২
চিরায়ত লাল–সোনালি রঙের সারারা পরে কনের সাজে রানওয়েতে আসেন আরেক মডেল। ভারী বেজ মেকআপের পাশাপাশি চোখের সাজেও ব্যবহার করা হয় সোনালি টোন। বর ছিলেন হালকা পাফ করা লুকে।
৬ / ১২
এ সময়ের পোশাক ছাড়া সাজে হালকা, ভারী ও নো মেকআপ লুকে দেখা দেন মডেলরা।
৭ / ১২
দ্বিতীয় ফ্যাশন শোটিকে সাজানো হয় বিশেষ থিমে। পরিবেশদূষণের কারণে দিন দিন পৃথিবী যে হুমকির মুখে, সেটাই তুলে ধরা হয় এখানে। শুরুতেই রাজা–রানির থিমে দুই মডেল হেঁটে আসেন রানওয়েতে।
৮ / ১২
পৃথিবীর নানা অংশ বোঝাতে সেখানে একেকটি বিশেষ রং বেছে নেওয়া হয়। এখানে যেমন নীল রঙের মডেলটি সমুদ্র ও নদীর প্রতিনিধিত্ব করছে।
৯ / ১২
একের পর এক মডেল হেঁটে এসে স্বাভাবিক পৃথিবীকে দেখান প্রথমে। এরপর সেখানে কালো পোশাকে আগমন ঘটে এক খল চরিত্রের। এখানে মূলত নাটকীয় ঢঙে এই মডেলকে দিয়ে পৃথিবী দূষণের পর্বটিকে দেখানো হয়।
১০ / ১২
একসময় এই মডেলের সাজের মতোই পৃথিবীটা ছিল শান্ত ও স্বাভাবিক।
১১ / ১২
এই পর্বে মডেলদের পোশাকের পাশাপাশি বিশেষভাবে নজর কাড়ে চুলের স্টাইল। কারণ, এই কিউটিতে মডেলদের চুল ও মেকআপের দায়িত্বে ছিলেন হেয়ার এক্সপার্ট কাজী কামরুল ইসলাম।
১২ / ১২
মাঝে থাকা মডেলটি এখানে সবুজ পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করেন।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন