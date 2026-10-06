বাংলাদেশ

নাটোর, পিরোজপুর, বাগেরহাট জেলায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

নাটোর, পিরোজপুর, বাগেরহাট জেলায় সোমবার কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে প্রথম আলোর উদ্যোগে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এরই মধ্যে দেশের অনেকে জেলায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব জেলায় এ উৎসবের আয়োজন করা হবে। সোমবারের আয়োজনের কিছু মুহুর্ত নিয়ে সাজানো হলো এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
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নাটোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রথম আলো স্টলে খেলার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে কৃতী শিক্ষার্থীরা ছবি: মুক্তার হোসেন
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শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। নাটোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে
ছবি: মুক্তার হোসেন
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শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেলফি তুলতে ব্যস্ত কৃতী শিক্ষার্থীরা। নাটোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে
ছবি: মুক্তার হোসেন
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জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়ে কানিতা তাসনিম জিনিয়ার অনুপস্থিতিতে মঞ্চে এসে অনুভূতি প্রকাশ করেন তাঁর মা ডালিয়া নওশীন। সন্তানের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। পিরোজপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে
ছবি: প্রথম আলো
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জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন পিরোজপুর বন্ধুসভার সদস্যরা। পিরোজপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে
ছবি: প্রথম আলো
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জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে ফটোবুথে উচ্ছ্বসিত কৃতী শিক্ষার্থীরা। পিরোজপুর উপজেলা অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে
ছবি: প্রথম আলো
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জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন শিল্পীরা। বাগেরহাট স্বাধীনতা উদ্যানে
ছবি: প্রথম আলো
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জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিজেদের সাফল্যের গল্প ও আগামীর স্বপ্নের কথা জানাচ্ছেন এক শিক্ষার্থী
ছবি: প্রথম আলো
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জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনেক দিন পর পুরোনো বন্ধুদের কাছে পেয়ে হাসি-আনন্দ ও ছবি তোলায় মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা
ছবি: প্রথম আলো
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