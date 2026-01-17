বাংলাদেশ

ছবিতে গণমাধ্যম সম্মিলন

মতপ্রকাশ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর সংগঠিত হামলার প্রতিবাদ এবং স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিকতার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান জানাতে আজ শনিবার সকালে গণমাধ্যম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে (কেআইবি) সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) ও সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ যৌথভাবে এ সম্মিলনের আয়োজন করে। দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিকতার জন্য একসঙ্গে দাঁড়ানোর এ আয়োজনে আমন্ত্রিত গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও কলাম লেখকেরা অংশ নিয়েছেন। সম্মিলনে তানভীর আহাম্মেদ ও দীপু মালাকারের তোলা ছবি নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

১ / ১০
গণমাধ্যম সম্মিলনের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এ সময় দাঁড়িয়ে সম্মান জানান সবাই
ছবি: প্রথম আলো
২ / ১০
সম্মিলনে আমন্ত্রিত গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও কলাম লেখকেরা অংশ নিয়েছেন
ছবি: প্রথম আলো
৩ / ১০
বক্তব্য দিচ্ছেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর
ছবি: প্রথম আলো
৪ / ১০
গণমাধ্যম সম্মিলনে বক্তব্য দিচ্ছেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম
ছবি: প্রথম আলো
৫ / ১০
বক্তব্য দিচ্ছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ
ছবি: প্রথম আলো
৬ / ১০
গণমাধ্যম সম্মিলনে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
ছবি: প্রথম আলো
৭ / ১০
সম্মিলনে অতিথিদের একাংশ
ছবি: প্রথম আলো
৮ / ১০
সম্মিলনে বক্তব্য দিচ্ছেন প্রবীণ সম্পাদক শফিক রেহমান
ছবি: প্রথম আলো
৯ / ১০
অংশ নেওয়া গণমাধ্যমকর্মীদের একাংশ
ছবি: প্রথম আলো
১০ / ১০
অনুষ্ঠান শেষে নোয়াব ও সম্পাদক পরিষদের সদস্যরা
ছবি: প্রথম আলো
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন