বাংলাদেশ

চাকসু নির্বাচনের প্রচারে গম্ভীরা

কেউ গাইছেন, কেউবা হাস্যরসাত্মক অভিনয় করছেন। দর্শকেরাও ভিড় জমাচ্ছেন। হাসি, তালি আর উল্লাসে মুখর চারপাশ। এত কিছু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন ঘিরে। ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এভাবেই ‘গম্ভীরা’ পরিবেশন করেন প্রার্থীরা। গম্ভীরা রাজশাহী অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য ও লোকগীতি ধারার নাম। এটি একধরনের সংলাপভিত্তিক গান। এতে হাস্যরস ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক বার্তা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় লিফলেট বিতরণ করেছেন প্রার্থীদের অনেকে:

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
১ / ৮
অভিনয় করে ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা
২ / ৮
গম্ভীরা পরিবেশন করছেন নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা
৩ / ৮
প্রার্থীর পক্ষে গানে গানে ভোটের প্রচার
৪ / ৮
ভোটের প্রচারে বিশেষ সাজে এক প্রার্থী
৫ / ৮
ব্যালট নম্বর দেখাচ্ছেন প্রার্থীদের কয়েকজন
৬ / ৮
লিফলেট বিতরণ করছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক প্রার্থী
৭ / ৮
বিভিন্ন নকশার লিফলেট বিতরণ করেন কোনো কোনো প্রার্থী
৮ / ৮
স্টেশন এলাকায় শিক্ষার্থীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন