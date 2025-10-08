চাকসু নির্বাচনের প্রচারে গম্ভীরা
কেউ গাইছেন, কেউবা হাস্যরসাত্মক অভিনয় করছেন। দর্শকেরাও ভিড় জমাচ্ছেন। হাসি, তালি আর উল্লাসে মুখর চারপাশ। এত কিছু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন ঘিরে। ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এভাবেই ‘গম্ভীরা’ পরিবেশন করেন প্রার্থীরা। গম্ভীরা রাজশাহী অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য ও লোকগীতি ধারার নাম। এটি একধরনের সংলাপভিত্তিক গান। এতে হাস্যরস ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক বা নৈতিক বার্তা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় লিফলেট বিতরণ করেছেন প্রার্থীদের অনেকে:
১ / ৮
২ / ৮
৩ / ৮
৪ / ৮
৫ / ৮
৬ / ৮
৭ / ৮
৮ / ৮