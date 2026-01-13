বাংলাদেশ

ঐতিহ্যের বেতশিল্প

সিলেট নগরের ঘাসিটুলা এলাকায় এখনো টিকে আছে ঐতিহ্যবাহী বেত-বুননশিল্প। প্রাচীনকাল থেকে বেতের আসবাবের কদর থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় এই শিল্প কাঙ্ক্ষিত গতি পায়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইন বিপণনে এ ধরনের পণ্যের চাহিদা বাড়ায় নতুন করে সম্ভাবনা দেখছেন কারিগরেরা। নকশার বৈচিত্র্য, আকর্ষণীয় গড়ন, আরামদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় শৌখিন মানুষের কাছে বেতের আসবাবের কদর আলাদা। ঘাসিটুলার দোকানগুলোর পাশাপাশি অনেক বাড়ির নারীরাও যুক্ত এই শিল্পের সঙ্গে। তাঁদের তৈরি পণ্যও বিক্রি হয় স্থানীয় বাজারে। কারিগরদের মতে, পরিকল্পিত উদ্যোগ ও আর্থিক সহায়তা পেলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প ঘিরে বড় সম্ভাবনার বাজার তৈরি হতে পারে।

আনিস মাহমুদ
১ / ৯
বেত দিয়ে সোফা তৈরি করছেন একজন কারিগর।
২ / ৯
আসবাব তৈরির জন্য সারি সারি সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেত।
৩ / ৯
বেত প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে দোকানে।
৪ / ৯
দোকানে বেতের সোফা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগর।
৫ / ৯
নকশা ও মানের ওপর নির্ভর করে এক সেট সোফার দাম পড়তে পারে ১১ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত।
৬ / ৯
সোফা, মোড়া ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় ফুলদানি, চেয়ারসহ নানান নকশার শৌখিন আসবাব।
৭ / ৯
বাড়ির সাজসজ্জার জন্য বেতের তৈরি আয়নার ফ্রেমের বেশ চাহিদা রয়েছে।
৮ / ৯
রয়েছে ঘর সাজাতে বেতের তৈরি খেলনা রিকশার মতো পণ্য।
৯ / ৯
সিলেটের ঘাসিটুলা এলাকায় সড়কের পাশে দেখা যায় বেতশিল্পের এমন বেশ কয়েকটি দোকান।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন