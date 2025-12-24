তারেক রহমানকে ঘিরে বিএনপির প্রস্তুতি
প্রায় দেড় যুগ পর লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা ঘিরে রাজধানীজুড়ে শুরু হয়েছে দলীয় ব্যস্ততা। তারেক রহমান আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে দেশে ফিরছেন। এ উপলক্ষে রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এলাকায় গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছে দলটি। তাই বিমানবন্দর থেকে কুড়িলের ৩০০ ফুট এলাকা—সবখানেই চলছে আয়োজনের শেষ মুহূর্তের কাজ। তারেক রহমানের আগমন ঘিরে বিএনপির এই প্রস্তুতির নানা মুহূর্ত উঠে এসেছে ছবির গল্পে।
