বাংলাদেশ

তারেক রহমানকে ঘিরে বিএনপির প্রস্তুতি

প্রায় দেড় যুগ পর লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা ঘিরে রাজধানীজুড়ে শুরু হয়েছে দলীয় ব্যস্ততা। তারেক রহমান আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে দেশে ফিরছেন। এ উপলক্ষে রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এলাকায় গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছে দলটি। তাই বিমানবন্দর থেকে কুড়িলের ৩০০ ফুট এলাকা—সবখানেই চলছে আয়োজনের শেষ মুহূর্তের কাজ। তারেক রহমানের আগমন ঘিরে বিএনপির এই প্রস্তুতির নানা মুহূর্ত উঠে এসেছে ছবির গল্পে।

ছবি:
খালেদ সরকার, ঢাকা
১ / ৯
রাজধানীর কুড়িলের ৩০০ ফুট এলাকায় গণসংবর্ধনা উপলক্ষে নানা আয়োজন করা হয়েছে
২ / ৯
কুড়িল–সংলগ্ন সংবর্ধনা মঞ্চের সামনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিপুলসংখ্যক নেতা–কর্মীর উপস্থিতি দেখা গেছে
৩ / ৯
দলীয় বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে হকাররা সমাবেশস্থলে
৪ / ৯
প্রস্তুতকৃত মঞ্চে নিরাপত্তাকর্মীরা
৫ / ৯
সমাবেশস্থল পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হচ্ছে
৬ / ৯
নেতা–কর্মীরা কপালে সংগঠনের নাম ও লোগোযুক্ত ব্যান্ড পরছেন
৭ / ৯
বিমানবন্দর সড়কজুড়ে ব্যানার–ফেস্টুনে সাজানো হয়েছে
৮ / ৯
দলীয় সমর্থক
৯ / ৯
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছেন বিএনপির সমর্থক ও নেতা–কর্মীরা
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন