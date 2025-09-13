দুর্গম চরে শিক্ষার লড়াই

দুর্গম চরে শিক্ষার লড়াই
যমুনার দুর্গম চরে বসবাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়া মানে প্রতিদিন একধরনের যুদ্ধ। কারও হাতে বই, কারও কাঁধে ব্যাগ—তবু হেঁটে কিংবা খেয়ানৌকায় নদী পেরিয়ে স্কুল–কলেজে পৌঁছাতে হয় তাঁদের। প্রখর রোদ, কাদামাটি কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ নৌযাত্রা—সব বাধা পেরিয়ে শিক্ষার আলো ধরার জন্য এই পথচলা। বগুড়ার সোনাতলার পাকুল্লা মির্জাপুর এলাকায় খেয়াঘাট হয়ে চরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের এমন মুহূর্ত ধরা পড়েছে সাম্প্রতিক এই ছবিতে।
