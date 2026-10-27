পাইকারি সবজির বাজারে ব্যস্ততা
খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ঘেরের পাড়ে চাষ হয় নানা জাতের সবজি। খুব ভোরে খেত থেকে তোলা এসব তরতাজা সবজি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জড়ো করা হতে থাকে ডুমুরিয়ার পাইকারি কাঁচাবাজারে। কৃষক, পাইকার ও আড়তদারদের হাঁকডাকে নিমেষেই মুখর হয়ে ওঠে পুরো বাজার। এখান থেকেই শাকসবজি সরবরাহ করা হয় স্থানীয় খুচরা বাজারসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। সম্প্রতি ডুমুরিয়ার পাইকারি কাঁচাবাজারে সবজির দরদাম, বেচাকেনা আর পণ্য পরিবহনের কর্মব্যস্ততা নিয়ে এই ছবির গল্প।
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