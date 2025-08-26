যেভাবে তৈরি হয় রংবেরঙের চুড়ি

যেভাবে তৈরি হয় রংবেরঙের চুড়ি
চুড়ি বাঙালি নারীর সাজের অন্যতম অনুষঙ্গ। উৎসব কিংবা অনুষ্ঠান ঘিরে সাজসজ্জায় হাতের শোভা রংবেরঙের চুড়ি। ঢাকার লালবাগে শহীদ নগরে বেশ কয়েকটি চুড়ির কারখানা রয়েছে। ধাতব তারকে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে নকশা করে নির্দিষ্ট আকারে কাটা হয়। এরপর ঝালাই দিয়ে তা রং করে বিভিন্ন কারুকাজ করা হয়। জরি, চুমকি, কাচ ও পাথর বসিয়ে নকশা করা হয়। ৩৬ পিসে হয় ১ মুঠো চুড়ি। ছবিতে চুড়ি তৈরির কিছু মুহূর্ত:
