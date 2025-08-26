বাংলাদেশ

যেভাবে তৈরি হয় রংবেরঙের চুড়ি

চুড়ি বাঙালি নারীর সাজের অন্যতম অনুষঙ্গ। উৎসব কিংবা অনুষ্ঠান ঘিরে সাজসজ্জায় হাতের শোভা রংবেরঙের চুড়ি। ঢাকার লালবাগে শহীদ নগরে বেশ কয়েকটি চুড়ির কারখানা রয়েছে। ধাতব তারকে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে নকশা করে নির্দিষ্ট আকারে কাটা হয়। এরপর ঝালাই দিয়ে তা রং করে বিভিন্ন কারুকাজ করা হয়। জরি, চুমকি, কাচ ও পাথর বসিয়ে নকশা করা হয়। ৩৬ পিসে হয় ১ মুঠো চুড়ি। ছবিতে চুড়ি তৈরির কিছু মুহূর্ত:

মীর হোসেন
ঢাকা
চুড়ি সমান করছেন এক নারী শ্রমিক।
সিলভারের তার কেটে চুড়ির আকার দেওয়া হচ্ছে।
কেটে ফেলা তার ঝালাই করে গোল করা হচ্ছে।
যন্ত্রে বসিয়ে মোটা চুড়ির আকার দেওয়া হচ্ছে।
রাসায়নিকে ডুবিয়ে রং করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে চুড়ি।
রং করার পর চুড়ি সোজা করার পালা।
চাপ দিয়ে চুড়ি সোজা করছেন শ্রমিকেরা।
চুড়িতে দেওয়ার জন্য ছাঁকনিতে রং ছাঁকছেন এক শ্রমিক।
নকশা করার জন্য যন্ত্রে বসানো হচ্ছে চুড়ি।
চুড়ির গায়ে বিভিন্ন রঙের জরি দেওয়া হচ্ছে।
কাগজের রোলারে চুড়ি বসাতে ব্যস্ত শ্রমিকেরা।
বাজারজাত করার জন্য প্রস্তুত চুড়ি।
