চট্টগ্রামে শিখো–প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলোর উদ্যোগে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। আজ সোমবার চট্টগ্রাম পর্বে মহানগর ও জেলার কৃতী শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। চট্টগ্রাম নগরের ফয়’স লেক অ্যামিউজমেন্ট পার্কে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান নিয়ে ছবির গল্প।
