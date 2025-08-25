বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে শিখো–প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলোর উদ্যোগে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। আজ সোমবার চট্টগ্রাম পর্বে মহানগর ও জেলার কৃতী শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। চট্টগ্রাম নগরের ফয়’স লেক অ্যামিউজমেন্ট পার্কে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান নিয়ে ছবির গল্প।

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
১ / ১৫
নৃত্য পরিবেশন করেন বন্ধুসভার বন্ধুরা।
২ / ১৫
অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের একাংশ।
৩ / ১৫
নাচ, গান আর প্রেরণামূলক বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে তোলেন শিল্পী তানজিম সাইয়ারা তটিনী, সাবিলা নূর, তৌসিফ মাহবুব ও তাসনিয়া ফারিণ।
৪ / ১৫
অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে ব্যান্ড দল বে-অব বেঙ্গল।
৫ / ১৫
কিছু সময় শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে তোলেন শিখোর মেন্টররা।
৬ / ১৫
শিক্ষার্থীরা ফয়’স লেকের বিভিন্ন রাইডে চড়ে উল্লাস করে।
৭ / ১৫
রাইডে চড়তে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সারি।
৮ / ১৫
ব্যতিক্রমী বিভিন্ন রাইড উপভোগ করে শিক্ষার্থীরা।
৯ / ১৫
অনুষ্ঠানে জাদু পরিবেশন করেন জাদুশিল্পী রাজিব বসাক।
১০ / ১৫
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আগত অতিথিরা।
১১ / ১৫
প্রেরণামূলক বক্তব্য দেন অতিথিরা।
১২ / ১৫
সারিবদ্ধভাবে ফয়’স লেকে প্রবেশ করছেন শিক্ষার্থীরা।
১৩ / ১৫
বন্ধুরা মিলে সেলফি তোলায় ব্যস্ত।
১৪ / ১৫
ছবি তোলার বুথে দল বেঁধে শিক্ষার্থীরা।
১৫ / ১৫
কলেজজীবনের লক্ষ্য লিখে টানিয়ে রাখছে কৃতী শিক্ষার্থীরা।
