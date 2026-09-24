কারামের ডালে ওঁরাওদের উৎসবের আনন্দ
ওঁরাও জাতিগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান উৎসব কারাম। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমায় এ উৎসব উদ্যাপন করে তারা। বিশ্বাস করে, এটি তাদের অভাব থেকে মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভের উৎসব। কারামগাছের ডাল কেটে এনে এ উৎসবে বিশেষ আচার পালন করে তারা। এই গাছ তাদের কাছে অতি পবিত্র। গাছের ডাল কেটে আনার কাজটি করেন যুবকেরা। দুই দিনব্যাপী এই উৎসবে ওঁরাওরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মাদল, ধামসা ও ঢোলের তালে নেচে-গেয়ে উৎসব উদ্যাপন করে। বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার হাটলাল পদ্মপাড়া গ্রামে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কারাম উৎসব নিয়ে ছবির গল্প–
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