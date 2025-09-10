বাংলাদেশ

জাকসু নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

৩৩ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে। মোট ২১টি ভোটকেন্দ্রে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী ভোট দেবেন। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ভোটকেন্দ্র তৈরির কাজ। ভোট গণনার কার্যক্রম সরাসরি দেখানোর জন্য ক্যাম্পাসের অদম্য ২৪ চত্বরে ডিজিটাল স্ক্রিন বসানো হচ্ছে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করার জন্য ক্যাম্পাস এলাকায় মাইকিং করে নির্দেশনা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে বহিরাগত ব্যক্তিরা ছেড়েছেন ক্যাম্পাস। জাকসু ভবন মেরামতের কাজ শেষ মুহূর্তে।

মীর হোসেন
১ / ৮
নির্বাচন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করার জন্য ক্যাম্পাসে মাইকিং করে নির্দেশনা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে
২ / ৮
জাকসু ভবন সংস্কারকাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা
৩ / ৮
জাকসু নির্বাচনের ব্যালট সিলগালা করে সিনেট ভবনে রাখা হচ্ছে। ভোট গ্রহণের আগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কেন্দ্রগুলোতে
৪ / ৮
জাকসু নির্বাচনের ভোট গণনার কার্যক্রম সরাসরি দেখানোর জন্য ক্যাম্পাসের অদম্য ২৪ চত্বরে ডিজিটাল স্ক্রিন স্থাপনের কাজ করছে নির্বাচন কমিশন
৫ / ৮
নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্র তৈরির কাজ শেষ করেছে। মোট ২১টি ভোটকেন্দ্রে ভোট দেবেন প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী
৬ / ৮
জাকসু নির্বাচনের ব্যালট সিলগালা করে সিনেট ভবনে রাখা হচ্ছে
৭ / ৮
জাকসু নির্বাচন সামনে রেখে ছাত্রত্ব বাতিল হওয়া শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া হয়েছে
৮ / ৮
জাকসু ভবন পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন