জাকসু নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি
৩৩ বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে। মোট ২১টি ভোটকেন্দ্রে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী ভোট দেবেন। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ভোটকেন্দ্র তৈরির কাজ। ভোট গণনার কার্যক্রম সরাসরি দেখানোর জন্য ক্যাম্পাসের অদম্য ২৪ চত্বরে ডিজিটাল স্ক্রিন বসানো হচ্ছে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করার জন্য ক্যাম্পাস এলাকায় মাইকিং করে নির্দেশনা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে বহিরাগত ব্যক্তিরা ছেড়েছেন ক্যাম্পাস। জাকসু ভবন মেরামতের কাজ শেষ মুহূর্তে।
