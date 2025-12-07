সেন্ট মার্টিনে শুঁটকিপল্লি
দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিন। এ দ্বীপের সৈকতে গড়ে উঠেছে অনেক শুঁটকিমহাল। বঙ্গোপসাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরে এসব মহালে শুকিয়ে তৈরি হয় শুঁটকি। দ্বীপের সৈকতজুড়ে চোখে পড়ে শুঁটকি শুকানোর দৃশ্য। এসব শুঁটকির মধ্যে রয়েছে চাপিলা, লাক্ষা ও পোপা। চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এসব শুঁটকি। সেন্ট মার্টিনে শুঁটকি শুকানোর ব্যস্ততা নিয়ে এবারের ছবির গল্প:
