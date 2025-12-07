বাংলাদেশ

সেন্ট মার্টিনে শুঁটকিপল্লি

দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিন। এ দ্বীপের সৈকতে গড়ে উঠেছে অনেক শুঁটকিমহাল। বঙ্গোপসাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরে এসব মহালে শুকিয়ে তৈরি হয় শুঁটকি। দ্বীপের সৈকতজুড়ে চোখে পড়ে শুঁটকি শুকানোর দৃশ্য। এসব শুঁটকির মধ্যে রয়েছে চাপিলা, লাক্ষা ও পোপা। চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এসব শুঁটকি। সেন্ট মার্টিনে শুঁটকি শুকানোর ব্যস্ততা নিয়ে এবারের ছবির গল্প:

সৈকতে মাচা তৈরি ও ত্রিপল–প্লাস্টিক বিছিয়ে শুকানো হচ্ছে শুঁটকি
ঝুড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুঁটকি
সৈকতের বিভিন্ন স্থানে এভাবে শুঁটকি শুকাতে দেখা যায়
শুঁটকি পরিষ্কারের কাজ করছেন দুই ব্যক্তি
রোদে শুকিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে পোপা ও লাক্ষা শুঁটকি
রোদে নেড়েচেড়ে দেওয়া হচ্ছে শুঁটকি
বাড়ির আঙিনায়ও শুকানো হচ্ছে শুঁটকি
ধানখেতের পাশে জালের ওপর শুকাতে দেওয়া হয়েছে শুঁটকি
সৈকতে ছোট ছোট মাচায় শুঁটকি শুকানো হয়
শুকানোর পর ঝুড়িতে নেওয়া হচ্ছে শুঁটকি
