নিষেধাজ্ঞা শুরুর আগে কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরার ব্যস্ততা
মাছের বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে কাপ্তাই হ্রদে ২৪ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত তিন মাসের জন্য মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে ২৫ এপ্রিল বিকেল ৪টা পর্যন্ত বেচাকেনা ও পরিবহনের সুযোগ থাকছে। বড় মাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে হওয়ায় বর্তমানে হ্রদের মৎস্য–রাজস্বের ৮০ শতাংশই আসে কাচকি, চাপিলাসহ বিভিন্ন ছোট মাছ থেকে। নিষেধাজ্ঞা শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে হ্রদের মৎস্য অবতরণকেন্দ্রগুলোয় এখন তুমুল ব্যস্ততা।
