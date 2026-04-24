বাংলাদেশ

নিষেধাজ্ঞা শুরুর আগে কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরার ব্যস্ততা

মাছের বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে কাপ্তাই হ্রদে ২৪ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত তিন মাসের জন্য মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে ২৫ এপ্রিল বিকেল ৪টা পর্যন্ত বেচাকেনা ও পরিবহনের সুযোগ থাকছে। বড় মাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে হওয়ায় বর্তমানে হ্রদের মৎস্য–রাজস্বের ৮০ শতাংশই আসে কাচকি, চাপিলাসহ বিভিন্ন ছোট মাছ থেকে। নিষেধাজ্ঞা শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে হ্রদের মৎস্য অবতরণকেন্দ্রগুলোয় এখন তুমুল ব্যস্ততা।

সুপ্রিয় চাকমা
রাঙামাটি
বড় আকারের একটি চিতল মাছ, যার সঙ্গে রয়েছে আরও কিছু ছোট মাছ। কাপ্তাই হ্রদে এখন বড় মাছের সংখ্যা বেশ কমে এসেছে
কাপ্তাই হ্রদ থেকে আহরিত ছোট চিংড়ি বা গুঁড়ো চিংড়ি
বাজারে বিক্রির অপেক্ষায় থাকা দেশি ট্যাংরা বা গুলশা মাছ
বাজারে বিক্রির জন্য স্তূপ করে রাখা রুপালি চাপিলা মাছ
তেলাপিয়া এবং বড় আকৃতির চিতল মাছ বিক্রির জন্য একসঙ্গে সাজিয়ে রাখা হয়েছে
কাপ্তাই হ্রদ থেকে বাঁশে ঝুলিয়ে বড় ঝুড়িভর্তি মাছ আড়তে নিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকেরা
কাপ্তাই হ্রদ থেকে তোলা ফলি মাছ
মৎস্য অবতরণকেন্দ্র বা আড়তে সারি সারি ড্রামভর্তি কাচকি মাছ নিয়ে বসে আছেন ব্যবসায়ীরা
বরফ দিয়ে বাক্সে ভরা হচ্ছে কাপ্তাই লেকের কাচকি মাছ, তা যাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে
