পাহাড় থেকে শহরে, চট্টগ্রামে জাম্বুরার মৌসুমি উৎসব

পাহাড় থেকে শহরে, চট্টগ্রামে জাম্বুরার মৌসুমি উৎসব
পাহাড়ি অঞ্চলে জাম্বুরা পাকতে শুরু করলেই ব্যস্ততা বাড়ে চট্টগ্রামের ফলের আড়তগুলোতে। নগরীর কোতোয়ালি ও কদমতলীর পাইকারি বাজারে এখন রাঙামাটি ও বান্দরবান থেকে আসা জাম্বুরার স্তূপ। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলছে জাম্বুরা নামানো, বাছাই, সাজানো ও পরিবহনের কাজ। আকার অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ টাকায় পাইকারিতে বিক্রি হওয়া এসব জাম্বুরা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন খুচরা বিক্রেতারা। পাহাড়ের বাগান থেকে শহরের বাজার—জাম্বুরাকে ঘিরে জমে উঠেছে মৌসুমি বেচাকেনা
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