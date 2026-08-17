বাংলাদেশ

পাহাড় থেকে শহরে, চট্টগ্রামে জাম্বুরার মৌসুমি উৎসব

পাহাড়ি অঞ্চলে জাম্বুরা পাকতে শুরু করলেই ব্যস্ততা বাড়ে চট্টগ্রামের ফলের আড়তগুলোতে। নগরীর কোতোয়ালি ও কদমতলীর পাইকারি বাজারে এখন রাঙামাটি ও বান্দরবান থেকে আসা জাম্বুরার স্তূপ। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলছে জাম্বুরা নামানো, বাছাই, সাজানো ও পরিবহনের কাজ। আকার অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ টাকায় পাইকারিতে বিক্রি হওয়া এসব জাম্বুরা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন খুচরা বিক্রেতারা। পাহাড়ের বাগান থেকে শহরের বাজার—জাম্বুরাকে ঘিরে জমে উঠেছে মৌসুমি বেচাকেনা

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
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চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী আড়তে ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে জাম্বুরা
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আড়ত থেকে সিএনজিতে তোলা হচ্ছে জাম্বুরা
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বিক্রির জন্য আড়তে স্তূপ করে রাখা হয়েছে জাম্বুরা
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বৃষ্টির মধ্যেও জাম্বুরা কেনাবেচায় ব্যস্ত ক্রেতা-বিক্রেতারা
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সারি করে সাজানো জাম্বুরার বিশাল স্তূপ
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ফুটপাত ও সড়কের বিভিন্ন স্থানে রাখা হয়েছে বিক্রির জাম্বুরা
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কাটা জাম্বুরার ভেতরের রং ও কোয়া দেখা যাচ্ছে
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