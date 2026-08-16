বৃষ্টিস্নাত সৈকতে জীবন ও জীবিকা
বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে সমুদ্রবন্দরসমূহ, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার সব নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গভীর সাগরে না গিয়ে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যেও কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটক ও বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ। সাগরপাড়ের জীবন ও জীবিকার কিছু ছবি নিয়ে ছবির গল্প
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