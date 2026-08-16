বাংলাদেশ

বৃষ্টিস্নাত সৈকতে জীবন ও জীবিকা

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে সমুদ্রবন্দরসমূহ, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার সব নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গভীর সাগরে না গিয়ে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যেও কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটক ও বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ। সাগরপাড়ের জীবন ও জীবিকার কিছু ছবি নিয়ে ছবির গল্প

হাসান মাহমুদ
কক্সবাজার থেকে
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ঝোড়ো হাওয়া আর উত্তাল সমুদ্রেও নামছেন পর্যটকেরা
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ঝোড়ো হাওয়ার কারণে সৈকতের চেয়ারের ছাতাগুলো সব বন্ধ
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সৈকতে পর্যটকদের কাছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়ানো বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ। তবে বৃষ্টির কারণে ঘোড়াগুলোকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখেছেন মালিকেরা
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বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও বিক্রির আশায় কেউ কেউ দোকান খুলেছেন
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বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে অনেকেই দল বেঁধে সৈকতে ফুটবল খেলতে নেমে পড়েছেন
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সৈকতে তেমন ক্রেতা না থাকায় ছাতা হাতে গুটিসুটি হয়ে বসে আছেন এক বিক্রেতা
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সাগর উত্তাল, তাই ওয়াটার কার তুলে রাখা হচ্ছে
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সৈকতে প্রচণ্ড গরমে টক ফলের চাহিদা থাকে বেশ। তবে আজ ঝোড়ো হাওয়ায় তেমন ক্রেতা পাচ্ছেন না এই ফল বিক্রেতা
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রেইনকোট পরে সৈকতে খেলনা বিক্রি করছেন এক কিশোর
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ছাতা মাথায় ফটোগ্রাফার ঘুরছেন পর্যটকদের আশায়
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উদ্ধারকারী কর্মীরা একসঙ্গে হয়ে আবহাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করছেন
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উত্তাল সাগর, বিপজ্জনক পতাকা, তবু পর্যটকের ভিড় বাড়তে থাকে
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