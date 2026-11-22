মহাসড়কের প্রায় দেড় কিলোমিটারজুড়ে কলার হাট
ভোর থেকেই ক্রেতা-বিক্রেতাদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার চণ্ডীহারা কলার হাট। রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের পাশে প্রায় দেড় কিলোমিটারজুড়ে বসা এই হাটে প্রতিদিন চলে নানা জাতের কলার বেচাকেনা। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকারেরা কলা কিনতে আসেন। প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ ট্রাক কলা এখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। গত বুধবার তোলা ছবিতে কলার হাটের ব্যস্ততা ও বেচাকেনার নানা দৃশ্য।
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