বাংলাদেশ

খাগড়াছড়ি, খুলনা ও নীলফামারীতে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব

প্রথম আলোর উদ্যোগে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে চলছে এ আয়োজন। আজ বুধবার খাগড়াছড়ি, খুলনা ও নীলফামারী জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিন জেলার অনুষ্ঠান নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

১ / ১৩
শিক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ২০ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
২ / ১৩
কৃতী শিক্ষির্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রথম আলো খাগড়াছড়ি বন্ধুসভার সদস্যদের একটি উপস্থাপনা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ২০ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৩ / ১৩
অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে শিক্ষার্থীরা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ২০ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৪ / ১৩
কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন খাগড়াছড়ি প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ২০ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
৫ / ১৩
অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা, ২০ আগস্ট
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
৬ / ১৩
মাদক, মিথ্যা আর মুখস্থ—এই তিন ‘ম’কে ‘না’ বলার শপথ পড়ানো হচ্ছে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা, ২০ আগস্ট
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
৭ / ১৩
খুলনার জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর রাকিব হাসান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেলফি তুলছেন। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা, ২০ আগস্ট
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
৮ / ১৩
শিক্ষার্থীদের গানে মাতোয়ারা করে রেখেছেন রকস্টার মিঠুন দে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা, ২০ আগস্ট
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
৯ / ১৩
ক্রেস্ট হাতে শিক্ষার্থীদের একাংশ। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা, ২০ আগস্ট
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
১০ / ১৩
গানে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীদের একাংশ। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা, ২০ আগস্ট
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
১১ / ১৩
কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আগত শিক্ষার্থীরা। সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, নীলফামারী, ২০ আগস্ট
ছবি: মীর মাহমুদুল হাসান
১২ / ১৩
অনুষ্ঠানে আগত সুধীজন ও শিক্ষার্থীরা। সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, নীলফামারী, ২০ আগস্ট
ছবি: মীর মাহমুদুল হাসান
১৩ / ১৩
কুইজে বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা। সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, নীলফামারী, ২০ আগস্ট
ছবি: মীর মাহমুদুল হাসান
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন