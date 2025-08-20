খাগড়াছড়ি, খুলনা ও নীলফামারীতে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব

খাগড়াছড়ি, খুলনা ও নীলফামারীতে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব
প্রথম আলোর উদ্যোগে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে চলছে এ আয়োজন। আজ বুধবার খাগড়াছড়ি, খুলনা ও নীলফামারী জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিন জেলার অনুষ্ঠান নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
