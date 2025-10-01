বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঢাকা, দুর্ভোগে নগরবাসী
রাজধানী ঢাকায় গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টায় ১৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটি এই সময়ে দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি। রাতভর টানা বৃষ্টিতে রাজধানীর কোথাও হাঁটুসমান পানি, কোথাও আবার রিকশা-বাস আটকে পড়েছে মাঝরাস্তায়। হেঁটে পানি পেরিয়ে নগরবাসীকে যেতে হচ্ছে গন্তব্যে। টানা বৃষ্টিতে ঢাকার সড়কগুলো রূপ নিয়েছে জলাবদ্ধতায় ভরা দুর্ভোগের শহরে।হকার্স মার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির পানি। মেশিন দিয়ে সেচে সেই পানি বের করা হচ্ছে। নিউমার্কেট এলাকা। ছবি: জাহিদুল করিম
১ / ১২
২ / ১২
৩ / ১২
৪ / ১২
৫ / ১২
৬ / ১২
৭ / ১২
৮ / ১২
৯ / ১২
১০ / ১২
১১ / ১২
১২ / ১২