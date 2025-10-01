বাংলাদেশ

বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঢাকা, দুর্ভোগে নগরবাসী

রাজধানী ঢাকায় গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টায় ১৩২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এটি এই সময়ে দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টি। রাতভর টানা বৃষ্টিতে রাজধানীর কোথাও হাঁটুসমান পানি, কোথাও আবার রিকশা-বাস আটকে পড়েছে মাঝরাস্তায়। হেঁটে পানি পেরিয়ে নগরবাসীকে যেতে হচ্ছে গন্তব্যে। টানা বৃষ্টিতে ঢাকার সড়কগুলো রূপ নিয়েছে জলাবদ্ধতায় ভরা দুর্ভোগের শহরে।হকার্স মার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির পানি। মেশিন দিয়ে সেচে সেই পানি বের করা হচ্ছে। নিউমার্কেট এলাকা। ছবি: জাহিদুল করিম

প্রথম আলো ডেস্ক
১ / ১২
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জমে আছে বৃষ্টির পানি
ছবি: জাহিদুল করিম
২ / ১২
গ্রিন রোডে বৃষ্টির পানি জমায় দুর্ভোগে পড়েছেন ওই সড়কে চলাচলকারীরা
ছবি: জাহিদুল করিম
৩ / ১২
রাজধানীর কাজীপাড়া এলাকার মেট্রোস্টেশনে প্রবেশপথের সামনে জমেছে বৃষ্টির পানি
ছবি: মাসুদ আলী
৪ / ১২
রাস্তা ছাপিয়ে ফুটপাতেও থই থই করছে বৃষ্টির পানি। কাজীপাড়া
ছবি: মাসুদ আলী
৫ / ১২
বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত নাগরিক জীবন। কাজীপাড়া
ছবি: মাসুদ আলী
৬ / ১২
হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই। তাই জলাবদ্ধ রাস্তা রিকশা–ভ্যানে করে পার হচ্ছেন নগরবাসী। রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকা
ছবি: জাহিদুল করিম
৭ / ১২
রাস্তার পর ডুবেছে ফুটপাতও। খুব সাবধানে পানির নিচে থাকা সেই ফুটপাত ধরে চলাচল করছে মানুষ। রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকা
ছবি: জাহিদুল করিম
৮ / ১২
রিকশা–ভ্যানে করে জলাবদ্ধ সড়ক পার হচ্ছেন নগরবাসী। রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকা
ছবি: জাহিদুল করিম
৯ / ১২
রাজধানীর শাহজাহানপুর এলাকার সড়কে জমে গেছে বৃষ্টির পানি
ছবি: ফাতেমা-তুজ-জোহরা
১০ / ১২
রাজধানীর হকার্স মার্কেটের সামনে হাঁটুসমান পানি। নিউমার্কেট এলাকা
ছবি: জাহিদুল করিম
১১ / ১২
হকার্স মার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির পানি। মেশিন দিয়ে সেচে সেই পানি বের করা হচ্ছে। নিউমার্কেট এলাকা
ছবি: জাহিদুল করিম
১২ / ১২
হকার্স মার্কেটের সামনের সড়কে জল থই থই করছে। নিউমার্কেট এলাকা
ছবি: জাহিদুল করিম
