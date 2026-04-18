হজ ফ্লাইট শুরু, এ বছর যাচ্ছেন সাড়ে ৭৮ হাজার বাংলাদেশি

হজ ফ্লাইট শুরু, এ বছর যাচ্ছেন সাড়ে ৭৮ হাজার বাংলাদেশি
পবিত্র হজ পালনে বাংলাদেশ থেকে এ বছর প্রায় ৭৮ হাজার ৫০০ জন সৌদি আরবে যাবেন। প্রথম হজ ফ্লাইটটি গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে যাত্রা করে। এ বছর মোট হজযাত্রীর প্রায় অর্ধেক বহন করবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, বাকি হজযাত্রীদের বহন করবে সৌদিয়া ও ফ্লাইনাস এয়ারলাইনস। প্রথম দিনে মোট ১৪টি ফ্লাইট পরিচালনার কথা রয়েছে। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে আগামী ২৬ মে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ৩০ মে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে।
