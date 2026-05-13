বাংলাদেশ

পাহাড়ে বোরো ধান ঘরে তোলার আনন্দ

পাহাড়ি জনপদে শুরু হয়েছে বোরো ধান কাটার ব্যস্ততা। ভোরের আলো ফুটতেই কিষান-কিষানিরা নেমে পড়ছেন মাঠে। কেউ ধান কাটছেন, কেউবা মাড়াই ও শুকানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। সোনালি ধানে ভরে উঠেছে পাহাড়ঘেরা মাঠ। আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় দ্রুত ধান কেটে নিরাপদে ঘরে তুলতে চলছে দিনব্যাপী শ্রম। পরিবার-পরিজন মিলে একসঙ্গে ধান কাটার এ সময়কে ঘিরে পাহাড়ি এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আমেজ। বান্দরবান জেলার জামছড়ি ইউনিয়নের বাগমারা হেডম্যানপাড়া ও জামছড়িপাড়া এলাকা থেকে ফসল ঘরে তোলার আনন্দ নিয়ে এই ছবির গল্প...

ছবি:
মং হাই সিং মারমা, বান্দরবান
১ / ১০
ঝুড়িভর্তি ফসল কাঁধে নিয়ে বাড়ির পথে দুই পাহাড়ি কিশোর
২ / ১০
মাঠে কেটে রাখা ধানগুলো ঝুড়িতে ভরছেন এক মারমা দম্পতি
৩ / ১০
হাসিমুখে কাঁধে বাঁশের ঝুড়ি নিয়ে ধান বহনের জন্য যাচ্ছেন এক ব্যক্তি
৪ / ১০
পরিবার-পরিজন মিলে একসঙ্গে কাজ চলছে
৫ / ১০
ধানগুলো খাঁচায় ভরছেন এক মারমা তরুণী
৬ / ১০
প্রতিবেশীদের নিয়ে ধান সংগ্রহ করছেন
৭ / ১০
ধান কাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন পাহাড়ি নারীরা
৮ / ১০
সংগ্রহ করে আনা ধানগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হচ্ছে
৯ / ১০
মাঠে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য খাওয়ার পানি নিয়ে আসছেন এক ব্যক্তি
১০ / ১০
মাড়াই করা, চিটা বের করা ও শুকানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কিষান-কিষানিরা
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন