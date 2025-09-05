বাংলাদেশ

জিপিএ-৫ উৎসবে তারকাদের সঙ্গে কৃতী শিক্ষার্থীরা

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে ৬৪ জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে চলছে প্রথম আলোর উদ্যোগে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় জিপিএ-৫ উৎসব। এর ধারাবাহিকতায় দুই দিনব্যাপী ঢাকা পর্বের ঢাকা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুরের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হলো। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে অনুষ্ঠানে অংশ নেন শিক্ষাবিদ, এভারেস্টজয়ী, সংগীতশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ অনেকেই। সাভারের আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি। সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম, আম্বার আইটি, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা। ছবি তুলেছেন শুভ্র কান্তি দাশ, তানভীর আহাম্মেদ, দীপু মালাকার, মীর হোসেন

১ / ২০
শিক্ষার্থীদের সেলফিবন্দী করছেন অভিনেত্রী সাবিলা নূর
২ / ২০
শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক কথা বলছেন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব
৩ / ২০
মঞ্চে সংগীতশিল্পী ইমরান মাহমুদুল ও অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ
৪ / ২০
গান পরিবেশনা করছেন জেফার রহমান
৫ / ২০
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ
৬ / ২০
এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী ইকরামুল হাসান শাকিল শিক্ষার্থীদের পর্বত জয়ের দুঃসাহসিক গল্প শোনান। সঙ্গে ছিলেন প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্ট বিভাগের প্রধান সমন্বয়কারী মুনির হাসান
৭ / ২০
সংবর্ধনার থিম সংয়ের সঙ্গে সোহাগ ড্র্যান্স ট্রুপের নৃত্য পরিবেশনা
৮ / ২০
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি উপাচার্য শামস্ রহমান
৯ / ২০
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম
১০ / ২০
শিখোর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও শাহীর চৌধুরী ও মেন্টররা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সেলফি তোলেন
১১ / ২০
জলের গান ব্যান্ডদলের পরিবেশনা
১২ / ২০
মঞ্চে সংবর্ধনা আয়োজনের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা
১৩ / ২০
মঞ্চে অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী ও অভিনেতা আফরান নিশো
১৪ / ২০
গান পরিবেশন করেন শুভেন্দু দাস শুভ ও ঈশান মজুমদার
১৫ / ২০
পান্থ কানাই ও অনিমেষ রায়ের গান পরিবেশন
১৬ / ২০
অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন পর্যটক মহুয়া রউফ
১৭ / ২০
মঞ্চে (বাঁ-থেকে) প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এম আর কবির, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সহ–উপাচার্য নওজিয়া ইয়াসমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক বি এম মইনুল হোসেন
১৮ / ২০
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক
১৯ / ২০
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে মঞ্চে সংবর্ধনা আয়োজনের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা
২০ / ২০
ইমন চৌধুরী ও তাঁর দল বেঙ্গল সিম্ফোনির পরিবেশনা
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন