বাংলাদেশ

একই শহরে দুই পার্কের দুই চিত্র

ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ দুই সবুজ পরিসর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও রমনা পার্ক। পাশাপাশি অবস্থান হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় রয়েছে স্পষ্ট পার্থক্য। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিভিন্ন উন্নয়নকাজ, খোঁড়াখুঁড়ি, পড়ে থাকা নির্মাণসামগ্রী ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে নষ্ট হচ্ছে পার্কের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও ব্যবহারযোগ্যতা। কোথাও জমে আছে পানি, কোথাও পড়ে আছে বড় পাইপ ও নির্মাণসামগ্রী। অন্যদিকে নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের কারণে রমনা পার্কে রয়েছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সবুজ গাছপালা, জলাশয় ও হাঁটার উপযোগী পথ। নগরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্কের এই বৈপরীত্য নগর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পার্থক্যকেই তুলে ধরে।

শুভ্র কান্তি দাশ
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উন্নয়নকাজ ও খোঁড়াখুঁড়িতে উদ্যানের বিভিন্ন অংশের স্বাভাবিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
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উন্নয়নকাজের নির্মাণসামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে উদ্যানের বিভিন্ন স্থানে। এতে ব্যাহত হচ্ছে পার্কের স্বাভাবিক পরিবেশ ও মানুষের চলাচল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
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উদ্যানের একটি অংশে জমে আছে পানি। ময়লা-আবর্জনা ও আগাছায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে জায়গাটি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
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উদ্যানের ভেতরে পড়ে আছে বড় বড় পাইপ। উন্নয়নকাজের এসব সামগ্রী পড়ে থাকায় ব্যাহত হচ্ছে পার্কের স্বাভাবিক পরিবেশ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
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খোঁড়াখুঁড়ির পর তৈরি হওয়া বড় গর্ত ঘিরে দেওয়া হয়েছে সতর্কতামূলক ফিতা। পার্কে চলাচলকারীদের জন্য এমন স্থান তৈরি করছে ঝুঁকি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
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গাছপালা ও জলাশয় ঘেরা পার্কের একটি অংশ। পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পরিবেশে স্বস্তির পরিসর তৈরি হয়েছে নগরবাসীর জন্য। রমনা পার্ক, ঢাকা
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নিয়মিত পরিচর্যায় সবুজে ঘেরা রমনা পার্কের জলাশয় ও আশপাশের পরিবেশ। রমনা পার্ক, ঢাকা
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পার্কের খেলার জায়গায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে শিশুরা। রমনা পার্ক, ঢাকা
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রমনা পার্কের জলাশয়ের পাশে ফুটে আছে ফুল। সবুজের মধ্যে এমন দৃশ্য পার্কটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। রমনা পার্ক, ঢাকা
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জলাশয়ের ওপর তৈরি হাঁটার পথে চলছেন দর্শনার্থীরা। পরিচ্ছন্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা পথটি হাঁটার জন্য উপযোগী। রমনা পার্ক, ঢাকা
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