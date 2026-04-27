হাওরে ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষকেরা

হাওরে ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষকেরা
হাওরে এবার বোরো ধানের ফলন ভালো হয়েছে। ভালো ফলনে কৃষকেরা খুশি। ফসল ঘরে তুলতে কিষান-কিষানিরা এখন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। হাওরেই ধান কাটা, মাড়াই ও শুকানোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত চাষিরা। চলতি বছর ধানের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২ লাখ ৯৫ হাজার ২৯ মেট্রিক টন। আশা করা হচ্ছে, পাওয়া যাবে ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৬৮৬ মেট্রিক টন। কিশোরগঞ্জ অন্যতম খাদ্য–উদ্বৃত্ত জেলা। এ জেলার চাহিদা মিটিয়ে চাল দেশের বিভিন্ন জেলায় যায়। এক সপ্তাহ ধরে ধান কাটা শুরু হয়েছে। তবে আগামী সপ্তাহে পুরোদমে কাটা শুরু হবে। কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ-নিকলী সংযোগ বড় হাওর থেকে তোলা
