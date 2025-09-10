বাংলাদেশ

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ঘিরে উল্লাস-উচ্ছ্বাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এই নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ডাকসুতে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে বিপুল জয় পেয়েছেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা। ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে এই প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এ ছাড়া ১৩টি সদস্যের মধ্যে ১১টিতে এই প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ডাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার নানা মুহূর্ত নিয়ে ছবির গল্প—

জাহিদুল করিম
ঢাকা
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।
ফলাফল পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছাত্রশিবির-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী-সমর্থকেরা। তিনজন আলিঙ্গন করছেন। আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।
ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে জয়ী ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা হাত তুলে মুষ্টিবদ্ধ করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।
ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট থেকে জয়ী এক নারী প্রার্থী অন্যদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন। আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।
ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় উচ্ছ্বাস। আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।
বিজয়ের ঘোষণা আসার পর একে অপরকে আলিঙ্গন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের ভেতরে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস।
ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সংবাদ সম্মেলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন।
