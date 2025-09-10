ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা ঘিরে উল্লাস-উচ্ছ্বাস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এই নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ডাকসুতে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে বিপুল জয় পেয়েছেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থীরা। ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে এই প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এ ছাড়া ১৩টি সদস্যের মধ্যে ১১টিতে এই প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ডাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার নানা মুহূর্ত নিয়ে ছবির গল্প—
