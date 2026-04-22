জলাভূমিতে রং ছড়ানো কচুরিপানা ফুল

জলাভূমিতে রং ছড়ানো কচুরিপানা ফুল
হাওর-খাল-বিলের জলে ভেসে থাকা কচুরিপানার বেগুনি ফুল—অবহেলিত এক জলজ উদ্ভিদ, তবু তার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে নিঃশব্দ সৌন্দর্য। আগাছা হিসেবে উপেক্ষিত এই কচুরিপানাই জলাভূমির বুকে রং ছড়িয়ে দেয়, তৈরি করে নরম, শান্ত এক দৃশ্যপট। ভেসে থাকা ফুলগুলো যেন বলে যায়, সৌন্দর্য সব সময় আলাদা করে খুঁজতে হয় না, চোখ মেললে চারপাশেই তা ছড়িয়ে থাকে। সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার মিত্রীমহলা এলাকার কচুরিপানার এই নীরব, স্বাভাবিক রূপ নিয়ে ছবির গল্প
১ / ৮
২ / ৮
৩ / ৮
৪ / ৮
৫ / ৮
৬ / ৮
৭ / ৮
৮ / ৮