বাংলাদেশ

জলাভূমিতে রং ছড়ানো কচুরিপানা ফুল

হাওর-খাল-বিলের জলে ভেসে থাকা কচুরিপানার বেগুনি ফুল—অবহেলিত এক জলজ উদ্ভিদ, তবু তার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে নিঃশব্দ সৌন্দর্য। আগাছা হিসেবে উপেক্ষিত এই কচুরিপানাই জলাভূমির বুকে রং ছড়িয়ে দেয়, তৈরি করে নরম, শান্ত এক দৃশ্যপট। ভেসে থাকা ফুলগুলো যেন বলে যায়, সৌন্দর্য সব সময় আলাদা করে খুঁজতে হয় না, চোখ মেললে চারপাশেই তা ছড়িয়ে থাকে। সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার মিত্রীমহলা এলাকার কচুরিপানার এই নীরব, স্বাভাবিক রূপ নিয়ে ছবির গল্প

আনিস মাহমুদ
সিলেট
১ / ৮
নিজের রূপ মেলে ধরেছে কচুরিপানা ফুল
২ / ৮
সড়কের পাশের খালে রাশি রাশি ফুল
৩ / ৮
দুই পাশে কচুরিপানা ফুল। মাঝখানে স্বচ্ছ পানির মিতালি
৪ / ৮
সবুজ ধানখেতের পাশে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দিয়েছে ফুলগুলো
৫ / ৮
সবুজ পাতার ফাঁকে কচুরিপানা ফুল
৬ / ৮
মাথা উঁচিয়ে আছে ফুলগুলো
৭ / ৮
সাদা, বেগুনি কচুরিপানা ফুলের সৌন্দর্য
৮ / ৮
কচুরিপানা ফুলের পাশে গরু ও ফিঙে পাখি
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
