শিশিরমাখা ভোরে মাঠের গল্প
ধীরে ধীরে নামছে শীত। ভোর হলেই চারপাশ ঢেকে যায় ঘন কুয়াশায়। শিশিরভেজা মাঠে ঘাস, পাতা আর ফুলের ডগায় জমে থাকে জলকণা। কুয়াশার কারণে দিনের কাজ শুরু হতে কিছুটা দেরি হলেও পাকা ধান ঘরে তুলতে থেমে থাকার সুযোগ নেই। তাই হিমেল হাওয়ার মধ্যেই কাস্তে হাতে মাঠে নামেন কিষান-কিষানিরা। কেউ ধান কাটেন, কেউ আঁটি বাঁধেন, কেউ ঝুড়িতে করে ধান নিয়ে যান খড়ের গাদার কাছে। সবজিখেতেও চলে পরিচর্যা ও ফসল তোলার কাজ। নদীতে জাল নিয়ে মাছ ধরতে বের হন জেলেরা। কুয়াশামাখা এমন ভোরে প্রকৃতির স্নিগ্ধতার পাশাপাশি ধরা পড়ে গ্রামীণ জীবনের কর্মব্যস্ততা।
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