বাংলাদেশ

ইফতারে জনপ্রিয় ফিরনি

ইফতারে জনপ্রিয় পদগুলোর একটি ফিরনি। চট্টগ্রামের ‘ক্যাফে আরমান’–এর ফিরনির নামডাক দুই দশকের বেশি সময় ধরে। তাই রমজান মাসজুড়েই সুস্বাদু এই ফিরনি তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটে দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের। প্রতিদিন সকালে বিশাল আকারের ডেকচিতে তৈরি করা হয় এই ফিরনি। কিছুটা ঠান্ডা হওয়ার পর ছোট, মাঝারি ও বড় পাত্রে ভরে তা বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এই ফিরনি ছোট কাপ ৪০ টাকা, মাঝারি ১৮০ টাকা ও বড় (৯০০ গ্রাম) বিক্রি করা হয় ৩৫০ টাকা দামে। দেওয়ানহাটের আরমানের ফিরনি নগরের পাথরঘাটা, মোমিন রোড, এনায়েতবাজার, ফকিরহাট, সীতাকুণ্ডসহ সর্বত্র মেলে। খুচরা বিক্রির পাশাপাশি পাইকারিতেও বিক্রি হয় আরমানের এই স্পেশাল ফিরনি। ছবিগুলো ৮ মার্চ তোলা

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
১ / ৯
ইফতারের জনপ্রিয় পদ ফিরনি। বিভিন্ন আকারের বাটিতে তা বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।
২ / ৯
বাটিতে সাজিয়ে রাখা সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় ফিরনি।
৩ / ৯
রমজান মাসজুড়েই ফিরনি তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করেন ক্যাফে আরমানের কর্মীরা।
৪ / ৯
ছোট ছোট পাত্রে ফিরনি সাজিয়ে রাখছেন এক কর্মী।
৫ / ৯
রান্না করা ফিরনি কিছুটা ঠান্ডা হওয়ার পর ছোট, মাঝারি ও বড় পাত্রে ভরে রাখা হয়।
৬ / ৯
ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ফিরনি সাজানোর ঐতিহ্যবাহী ছোট মাটির বাটিরও ব্যবস্থা রয়েছে।
৭ / ৯
বড় ডেকচি থেকে মেপে মেপে ছোট বাটিতে ফিরনি ঢালছেন এক কর্মী।
৮ / ৯
ক্রেতাদের সুবিধার্থে চামচসহ ফিরনির বাটি প্যাকেট করা হচ্ছে।
৯ / ৯
ক্রেতাদের অর্ডার অনুযায়ী প্যাকেট করা ফিরনি গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন