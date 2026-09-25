ধলাই নদে কমেছে পানি, জেগেছে চর
সিলেটের সীমান্তবর্তী ধলাই নদ। ভারতের মেঘালয় রাজ্য থেকে নেমে আসা এই নদ কোম্পানীগঞ্জ ও ভোলাগঞ্জ হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদের উৎসমুখের এলাকা ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর নামে পরিচিত। বর্ষা শেষে ধলাই নদে এখন কমছে পানি। নদীর বিভিন্ন অংশে জেগে উঠেছে চর। কোথাও নদ থেকে বালু ও নুড়ি পাথর সংগ্রহ করছেন কেউ কেউ, কোথাও চলছে মাছ ধরা। আবার নদীর কোনো কোনো অংশে দেখা দিয়েছে ভাঙন। বর্ষা শেষে পানি কমে যাওয়ায় ধলাই নদে এভাবেই বদলে গেছে চেনা দৃশ্য। ছবিগুলো ভোলাগঞ্জ ধলাই সেতু এলাকা থেকে তোলা।
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