বাংলাদেশ

পাহাড়ের কোলে পাথুরে উৎমাছড়া

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উত্তর রনিখাই ইউনিয়নের চরারবাজার এলাকার জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র উৎমাছড়া। মেঘলায় পাহাড়ের কোলের এ ছড়ার সৌন্দর্য দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিনই ছুটে আসেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। বর্ষায় পাহাড়ি পানির তীব্র স্রোত আর ছড়ার পানির কলকল শব্দে মুখর থাকে উৎমাছড়া। শরতে পানি কমে গেলে পাথুরে উৎমাছড়া ধরা দেয় ভিন্নরূপে। তীব্র স্রোত না থাকলেও পাথরের ফাঁক দিয়ে বয়ে চলা পানির কলকল শব্দ আর ছড়াজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় পাথরের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের। দিন দিন এই পর্যটনকেন্দ্রে বাড়ছে মানুষের আনাগোনা।

আনিস মাহমুদ
সিলেট
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পাহাড়ের কোলে পাথুরে উৎমাছড়া
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দলবেঁধে উৎমাছড়ার সৌন্দর্য দেখতে এসেছেন পর্যটকেরা
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কেউ জলে নেমেছেন, কেউ ছবি তুলছেন
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উৎমাছড়ায় নামতে তৈরি করা হয়েছে সিঁড়ি
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পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে দুজন
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ছড়াজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ছোট-বড় নানা আকারের পাথর
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হাঁটুপানিতে নেমেছেন কেউ কেউ
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ছড়ার পাথুরে অংশে ফুটবল খেলছেন একজন
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পাহাড়, পাথর আর স্বচ্ছ পানিতে মুগ্ধ পর্যটকেরা
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এসব টায়ার ভাড়ায় নিতে পারেন পর্যটকেরা
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