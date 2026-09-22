পাহাড়ের কোলে পাথুরে উৎমাছড়া

পাহাড়ের কোলে পাথুরে উৎমাছড়া
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উত্তর রনিখাই ইউনিয়নের চরারবাজার এলাকার জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র উৎমাছড়া। মেঘলায় পাহাড়ের কোলের এ ছড়ার সৌন্দর্য দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিনই ছুটে আসেন প্রকৃতিপ্রেমীরা। বর্ষায় পাহাড়ি পানির তীব্র স্রোত আর ছড়ার পানির কলকল শব্দে মুখর থাকে উৎমাছড়া। শরতে পানি কমে গেলে পাথুরে উৎমাছড়া ধরা দেয় ভিন্নরূপে। তীব্র স্রোত না থাকলেও পাথরের ফাঁক দিয়ে বয়ে চলা পানির কলকল শব্দ আর ছড়াজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় পাথরের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের। দিন দিন এই পর্যটনকেন্দ্রে বাড়ছে মানুষের আনাগোনা।
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