গোয়াইটিলার বানরেরা

গোয়াইটিলার বানরেরা
সিলেট নগরের গোয়াইটিলা এলাকার হজরত চাষনী পীর (রহ.)-এর মাজার ও আশপাশের টিলায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে অনেক বানর। মাজারে আসা দর্শনার্থীদের দেওয়া খাবার খেয়ে টিলার আশপাশেই ঘোরাফেরা করে বানরগুলো। তবে শুধু মাজার বা টিলায় সীমাবদ্ধ নেই বানরগুলোর বিচরণ। খাবারের খোঁজে দিনের বিভিন্ন সময়ে গোয়াইটিলা এলাকার বাসাবাড়ি, ছাদ ও আশপাশের গলিতেও ঢুকে পড়ে। কখনো বাড়ির আঙিনায়, কখনো ছাদের ওপর কিংবা গাছের ডালে দেখা পাওয়া যায় তাদের। মানুষের বসতির কাছাকাছি থেকেই খাবার সংগ্রহ ও দিন কাটাচ্ছে বানরগুলো। বানরের এমন বিচরণ নিয়ে এই ছবির গল্প
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