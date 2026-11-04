প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, কর্মীদের মিলনমেলা
প্রতিষ্ঠার ২৮ বছর পূর্ণ করল দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় কর্মী সমাবেশ। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের আয়োজন। ছিল স্বাগত বক্তব্য, প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন, আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য, কর্মীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বছরের সেরা কর্মী পুরস্কার প্রদান। সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় আয়োজন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই আয়োজনে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তনে মিলিত হন প্রথম আলোর সারা দেশের কর্মীরা।
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