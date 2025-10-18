বাংলাদেশ

আগুনে পুড়ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ

আগুন লেগেছে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (পণ্য রাখার স্থান)। তাতে দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরে সব ধরনের উড়োজাহাজ ওঠানামা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। বেলা আড়াইটার দিকে কার্গো ভিলেজের যে অংশে আগুন লেগেছে, সেখানে আমদানি করা পণ্য মজুত রাখা হয়। ফায়ার সার্ভিসের ৩৬টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীও।

দীপু মালাকার
১ / ১৪
আগুনে পুড়ছে কার্গো ভিলেজ। কার্গো ভিলেজে যে অংশে আমদানি করা পণ্য মজুত রাখা হয়, সেখানে আগুন লাগে। বাউনিয়া এলাকা থেকে ছবিটি তোলা
২ / ১৪
আগুনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী
৩ / ১৪
আমদানি কার্গো কমপ্লেক্সের সামনের অংশ
৪ / ১৪
মাইকিং করে উৎসুক জনতাকে সরে যেতে বলা হচ্ছে
৫ / ১৪
আগুন নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর পানির গাড়ি
৬ / ১৪
ধোঁয়ার কুণ্ডলী
৭ / ১৪
বিমানবন্দরের আশপাশের ভবনের লোকজন নিজ উদ্যোগে পানি ছিটাচ্ছেন, যাতে তাঁদের ভবনে আগুন না ছড়ায়
৮ / ১৪
ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে যাত্রী ও স্বজনেরা
৯ / ১৪
ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনাল থেকে কার্গো ভিলেজ টার্মিনালে যাওয়ার পথটিতে উৎসুক জনতার ভিড়
১০ / ১৪
বাউনিয়া এলাকা থেকে আগুনের দৃশ্য
১১ / ১৪
আগুন লাগার পর অনেক লাগেজ ভেতর থেকে এনে কার্গো টার্মিনালের সামনে জড়ো করা হয়
১২ / ১৪
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা
১৩ / ১৪
আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ২–এ চেক ইন করার অপেক্ষায় যাত্রীরা
১৪ / ১৪
বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। সন্ধ্যা, তখনো আগুন জ্বলছে
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন