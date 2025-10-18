আগুনে পুড়ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ

আগুনে পুড়ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ
আগুন লেগেছে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (পণ্য রাখার স্থান)। তাতে দেশের প্রধান এই বিমানবন্দরে সব ধরনের উড়োজাহাজ ওঠানামা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। বেলা আড়াইটার দিকে কার্গো ভিলেজের যে অংশে আগুন লেগেছে, সেখানে আমদানি করা পণ্য মজুত রাখা হয়। ফায়ার সার্ভিসের ৩৬টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীও।
