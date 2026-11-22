ইঁদুরের গর্তে ধানের খোঁজ, মাঠজুড়ে শৈশব
মাঠজুড়ে এখন ধান কাটার ব্যস্ততা। পাকা ধানের সুবাস আর কৃষকের কর্মব্যস্ততার ভিড়ে গ্রামীণ শিশু-কিশোরদের যেন আরেক উৎসব। হাতে কোদাল আর থলে নিয়ে তারা দল বেঁধে ছুটছে ধানখেতে। তাদের লক্ষ্য—ইঁদুরের গর্ত। খেতের ভেতর গর্ত খুঁড়ে ইঁদুরের জমিয়ে রাখা ধানের শিষ বের করাই তাদের আনন্দ। এক জমি থেকে আরেক জমিতে ঘুরে কারও ব্যাগে জমছে একমুঠো ধান, কারও বা কিছুটা বেশি। তবে ধান পাওয়ার চেয়ে এই খোঁজাখুঁজির রোমাঞ্চই তাদের কাছে বড়। সম্প্রতি রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর এলাকায় ক্যামেরাবন্দী হয়েছে শৈশবের এই চেনা রূপ।
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